Uyuşturucuyu kargoyla göndermişler

ANTALYA (AA) - Antalya'da kargo şirketinin şubesindeki aramada 20 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dedektör köpek "Yaman" ile bir kargo şirketinin şubesinde arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği kargo paketinde 20 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun üzerine kargo şirketi çalışanı gibi davranan polis ekipleri, paketi almaya gelen R.Ö'yü gözaltına aldı.

Paketi gönderen kişiyi yakalamak içinde çalışma başlatıldı.