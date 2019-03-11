Uyuşturucuyu bebek bezine sakladılar Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bebek bezi içinde uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bebek bezi içinde uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı.

Balıkesir’den otomobil ile Sındırgı’ya uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzerine Çelebiler Mahallesi’nde yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan 35 plakalı araç içinde 4 yetişkin kişi ve 3 çocuk bulunan araç durduruldu. V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç’ nin üst aramaları yapıldı. V.K.’nın üzerinde 28 adet uyuşturucu hap, S.N.Ç.’nin elinde bulunan çocuk pusetinde bulunan bebek bezinde de 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamların V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç. isimli şüpheliler hakkında işlem başlattığı öğrenildi.

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