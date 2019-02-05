Uyuşturucuyu banyo giderinde saklamaya çalıştı Aydın'da polis, bir kadının banyo giderine attığı sentetik uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle çıkardı

AYDIN (AA) - Aydın'da sentetik uyuşturucuyu banyonun giderine saklayan kadın tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Büşra B'nin (28) yaşadığı Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla evde arama yapan polis ekipleri, Büşra B'nin telaşlı bir şekilde banyoya kaçtığını ve buradaki gidere bir şeyler atmaya çalıştığını fark etti. Kadına müdahale eden polis ekipleri, banyo giderine atılan yaklaşık 60 gram sentetik uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle çıkardı. Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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