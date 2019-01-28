Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
Van'da bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı28 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüsteki bir yolcunun üzerinde yapılan aramada mont ve ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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