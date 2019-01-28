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Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş

Van'da bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsteki bir yolcunun üzerinde yapılan aramada mont ve ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
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