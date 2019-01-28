Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsteki bir yolcunun üzerinde yapılan aramada mont ve ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.