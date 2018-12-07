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Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş

Van'da bir kişinin ayakkabısında 200 gram eroin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı

07 Aralık 2018 Cuma 11:08
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde bir şüphelinin ayakkabısında 200 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine iki yayayı durdurdu.

 

Üst aramasında şüphelilerden birinin giydiği ayakkabıda 200 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:08
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