Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde bir şüphelinin ayakkabısında 200 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine iki yayayı durdurdu.

Üst aramasında şüphelilerden birinin giydiği ayakkabıda 200 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.