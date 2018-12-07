Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
Van'da bir kişinin ayakkabısında 200 gram eroin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı07 Aralık 2018 Cuma 11:08
Van'ın Gevaş ilçesinde bir şüphelinin ayakkabısında 200 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine iki yayayı durdurdu.
Üst aramasında şüphelilerden birinin giydiği ayakkabıda 200 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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