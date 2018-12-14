Uyuşturucuyu ayakkabı tabanına gizlemiş
Antalya Havalimanı'nda uyuşturucuyu ayakkabısının tabanına gizleyen şüpheli yakalandı14 Aralık 2018 Cuma 14:48
ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda ayakkabısının tabanında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu getireceği öne sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, Antalya Havalimanı'nda dedektör köpeğin tepki verdiği H.T'nin ayakkabısının tabanında 2 gram toz esrar ve 43 gram metamfetamin ele geçirdi.
H.T. gözaltına alındı.
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