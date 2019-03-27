0553 313 94 23

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltında

Samsun’da uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltında

Samsun’da uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.’nün uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Narkotik polisi, M.Ö.’yü 8 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 5 paket halinde 2,81 gram bonzai, 45 adet ekstasy hap ile yakaladı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Interpol Başkanı Mıng Çin Komünist Partisinden ihraç edildi
    1. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    2. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    3. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    4. Teröristler köşeye sıkıştı!
    5. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    6. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    7. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    9. e-YDS başvuruları başladı
    10. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    12. Muhtar adayı Kapankaya kapı kapı..
    13. Başkan Kayda “Salihli’nin dertlerine..
    14. Petrol Ofisi, otomotiv sektörünü..
    15. Merdivenlere oturup hep birlikte kitap..
    16. Musabeyli’de traktör devrildi: 1 ölü
    17. Seçer: "Taş binaya gidiyoruz"
    18. Çakal Carlos dün ve bugünü yazdı!..
    19. Suriyeli ebeveynlere yönelik eğitimde..
    20. Üzümün başkentinde bağlar göz verdi,..
    21. Ergani’de kitap okuma etkinliği
    22. Bakanlık'tan Deniz Baykal açıklaması
    23. PKK'nın ağır topları vurulmuştu.....
    24. Turgutlu’nun Cumhuriyet Mahallesi’ne..
    25. Litvanya’dan son Sovyet savunma..
    26. En genç roman yazarı Rana Demiriz..
    27. Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a..
    28. İzmir’den Galatasaray’a destek
    29. Mikail Özdemir kimdir? | MİT TSK..
    30. Başkan Büyükkılıç: "Hunat mahallesi..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!