Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandılar
Van'da havalimanında uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan 2 İranlı gözaltına alındı01 Şubat 2019 Cuma 11:25
VAN (AA) - Van'da havalimanında uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu 2 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanına gelen İran vatandaşı A.H. ile A.N'nin x-ray cihazına bıraktığı ceket ve kabanında arama yapıldı.
Aramada ceket ve kabanın astarlarına gizlenmiş 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ile 30 hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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