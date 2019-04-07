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Uyuşturucuyla uçağa binerken enselendi

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu zanlı yakayı ele verdi.

07 Nisan 2019 Pazar 10:42
Uyuşturucuyla uçağa binerken enselendi

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu zanlı yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı S.H.N, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Yapılan aramada zanlının iç çamaşırı, pantolon kemeri iç astarı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 575 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H.N, savcılıkça serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:42
  1. Ankara
  2. Van İl Emniyet Müdürlüğü
  3. uyuşturucu

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