0553 313 94 23

Uyuşturucuyla Türkiye'ye girmeye çalışan turist soluğu cezaevinde aldı

Atatürk Havalimanı'nda, valizinde 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap Hindistan'dan gelen Belçika uyruklu erkek yolcu gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:49
Uyuşturucuyla Türkiye'ye girmeye çalışan turist soluğu cezaevinde aldı

Atatürk Havalimanı'nda, valizinde 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulunan Belçika uyruklu erkek yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na, gelen Belçika uyruklu B.B'yi (36) şüphe üzerine takibe aldı.

Durdurulan B.B'nin valizinde yapılan aramada, 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulundu.

Gözaltına alınan B.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:49
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. uyuşturucu
  3. eroin
  4. Atatürk Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basra'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 114 bine çıktı
    1. Basra'da içme suyundan zehirlenenlerin..
    2. Van'da 122 kilo eroin ele geçirildi
    3. 400 kilo kaçak ete el konuldu
    4. Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor
    5. Fenerbahçe'nin kabul etmediği takas..
    6. 28 Şubat mağdurlarına özgürlük çağrısı
    7. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    8. Türkiye'nin Lübnan kararı Resmi..
    9. Cemal Kaşıkçı’nın son sözleri ne oldu?
    10. Bursa'da kışa hazırlık yapan yaşlı..
    11. Cezaevinde tutuklu bulunan Ramazan, en..
    12. PÖH'ten PKK'ya şafak operasyonu!..
    13. Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’ kararına..
    14. Sınır kapılarında TIR yoğunluğu
    15. Rodrigues’e La Liga'dan talip var
    16. “Hamas liderlerinin evlerini yıkın”
    17. Kral Selman, 5 üst düzey ismi görevden..
    18. Hindistan’daki tren faciasında ölü..
    19. Güney Afrika'da trafik kazası: 28 kişi..
    20. Pamukta verim azaldı, üretici zorda
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"