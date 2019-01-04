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Uyuşturucuyla mücadelede vatandaş "UYUMA"dı

Uyuşturucuyla daha etkin ve verimli mücadele edilebilmesi amacıyla hayata geçirilen UYUMA Projesi'nin mobil uygulamasına, 2 bin 580 ihbar geldi- UYUMA aplikasyonunu, kullanılmaya başlandığı 25 Eylül 2018'den itibaren 34 bin 46 kişi cep telefonuna indirdi

04 Ocak 2019 Cuma 15:31
Uyuşturucuyla mücadelede vatandaş "UYUMA"dı

ANKARA (AA) - Uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla hayata geçirilen UYUMA Projesi'nin mobil uygulamasına, 2 bin 580 ihbar geldi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre, 25 Eylül 2018'de kullanıma sunulan UYUMA aplikasyonunu 34 bin 46 kişi cep telefonlarına indirdi.

Söz konusu uygulamanın başladığı ilk günden bugüne kadar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine 2 bin 580 ihbar ulaştı.

Geçen yıl uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyonda gözaltına alınan 203 bin 297 şüpheliden hakim karşısına çıkartılan 22 bin 815'i tutuklandı.

Operasyonlarda 17 ton 877 kilogram eroin, 1 ton 161 kilogram kokain, 472 kilogram afyon, 8 milyon 556 bin 529 uyuşturucu hap ile 1 milyon 750 bin 288 sentetik ecza ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:31
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