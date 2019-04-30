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"Uyuşturucuyla bir ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz"

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı:- "Uyuşturucu, bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer alıyor. Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucuyla bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz"- "En korktuğumuz uyuşturucu sigaradır. Sigaraya başlayan bir kişinin diğer uyuşturuculara geçme olasılığı hiç kullanmayan bir kişiye göre 8 misli daha fazladır"

30 Nisan 2019 Salı 22:36
"Uyuşturucuyla bir ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz"

MUĞLA (AA) - Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, uyuşturucunun bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer aldığını belirterek, "Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucuyla bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen "Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele" konulu hizmet içi eğitim semineri başladı.

Madde bağımlılığıyla mücadelede, psikoloji, adli tıp, sosyoloji, psikiyatri gibi alanlarda uzmanların katıldığı seminerde, sunumlar da yapıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Hancı, yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun bir ön suç olduğuna dikkati çeken Hancı, uyuşturucunun olduğu yerde terör, fuhuş, her türlü diğer suçların meydana geldiğini aktardı.

Uyuşturucuyu bulmak için terörden yararlanıldığını, asayişin bozulduğunu, fuhuş yapıldığını dile getiren Hancı, "Uyuşturucu bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer alıyor. Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucu ile bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Bizim en korktuğumuz uyuşturucu sigaradır"

Uyuşturucu konusunda sigara bağımlığına değinen Hancı, şunları kaydetti:

"Biz uyuşturucuyu esrar, eroinden başlatmıyoruz. En korktuğumuz uyuşturucu sigaradır. Sigaraya başlayan bir kişinin diğer uyuşturuculara geçme olasılığı hiç kullanmayan bir kişiye göre 8 misli daha fazladır. O yüzden biz ilk önce sigarayla mücadele etmek zorundayız. Ondan sonraki ikinci tehlike ülkemiz için esrardır. Esrar kullanan bir kişinin de eroin, morfin gibi daha ağır uyuşturuculara geçtiğini görüyoruz. Onun için biz baştan sigarayı engelleyerek bu uyuşturuculara geçişi durdurabiliriz."

Uyuşturucuyla mücadelede devletin tüm kademelerinin çalıştığına işaret eden Hancı, halkın bilinçlenmesinin, ailelerin çocuklarını iyi kontrol etmesinin, iyi iletişimde bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocukların hangi mekanlara gittiğinin, kiminle arkadaşlık yaptığının iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Hancı, "Anne ve babanın çocukları çok yakın takip etmesi gerekiyor. Çünkü bir arkadaşında gördüğünü yapmaya çalışıyor. Merak ediyor, ilgileniyor." dedi.

Seminer 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 22:36
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