Uyuşturucuya tutuklama Sivas’ta uyuşturucuya yönelik sürdürülen uygulamalar kapsamında adli işlem yapılan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Sivas’ta uyuşturucuya yönelik sürdürülen uygulamalar kapsamında adli işlem yapılan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 6 gram Skunk maddesi ele geçirildi. 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi savcılık kararı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı.

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