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Uyuşturucuya karşı sokak operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünden 27 ilde son 4 günde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi

29 Ocak 2019 Salı 21:47
Uyuşturucuya karşı sokak operasyonu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

EGM, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız!" başlıklı paylaşımla 27 ilde son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda 256 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap ve 7 tabanca/tüfek ele geçirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:47
  1. 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
  2. EGM
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü

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