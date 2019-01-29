Uyuşturucuya karşı sokak operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğünden 27 ilde son 4 günde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 34 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. EGM, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız!" başlıklı paylaşımla 27 ilde son 4 gün içerisinde Narkotik Birimlerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiğini bildirdi. Paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda 256 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap ve 7 tabanca/tüfek ele geçirildiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.