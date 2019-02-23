Uyuşturucuları satmaya çalışırken yakalandı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.23 Şubat 2019 Cumartesi 13:38
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.E (37) isimli şahsı takibe aldı. E.E, Toptepe mevkiinde üzerindeki uyuşturucuları satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Daha önceden de aynı suçtan sabıka kaydı bulunan E.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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