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Uyuşturucudan serbest kalan genci savcının itirazı tutuklattı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:48
Uyuşturucudan serbest kalan genci savcının itirazı tutuklattı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda 3 kullanıcıya 2 paket halinde 0,33 gram bonzai maddesi sattığı tespit edilen O.Ç.’yi 0,07 gram bonzai maddesiyle suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak geçen cuma günü "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Savcı, tutuklanması tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiği O.Ç.’nin serbest kalmasına itirazda bulununca O.Ç. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan O.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:48
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