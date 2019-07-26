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Uyuşturucudan ölen genç için "Uyuşturucuya hayır" pankartı açıldı

Samsun’da, metruk bir evde uyuşturucu krizine girip hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç için evinin önünde mevlit okutuldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:33
Uyuşturucudan ölen genç için "Uyuşturucuya hayır" pankartı açıldı

Samsun’da, metruk bir evde uyuşturucu krizine girip hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç için evinin önünde mevlit okutuldu.


Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak’ta 20 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan metruk bir evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde alan Hacı Ali Bahar (24), aynı yerde bir süre sonra uyuşturucu krizine girdi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç için 21 Temmuz Pazar günü cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze töreninde gencin ailesi ve yakınları uyuşturucuya tepkilerini dile getirmek için “Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık, uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma” yazılı pankartları açtı. Cenaze törenin ardından genç Kıranköy Mezarlığı’na defnedildi.



Pankart açıldı


Hayatını kaybeden genç için dün, akşam ezanının ardından Oğuz Sokak’ta bulunan evinin önünde mevlit okutuldu. Mevlitte Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra “Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık” yazılı pankartlar açıldı.



“İçimiz yanıyor”


Hacı Ali Bahar’ın dayısı Bedir Bahar, Hacı Ali’yi kaybettikleri için canlarının yandığını belirterek, “Bu kaçıncı oldu. Bu Samsun’un kaderi olmasın. Gençlerimizi zehirleyip öldürüyorlar. İnsanların canı çok yanıyor. Ben yeğenimi toprağa verdim. İçim parçalanıyor. Gençlerimiz elden gidiyor. Gençlerimize sahip çıkalım. Başka Hacı Ali Baharlar ölmesin. Gençlerimizi hiç uğruna uyuşturucuya feda ediyoruz. Hacı Ali öldükten sonra operasyonlar düzenlendi. Allah razı olsun devletimiz ve polisimizden” dedi.


Hacı Ali Bahar’ın halası Nurhan Bahar ise 24 yaşındaki bir genci göz göre göre toprağa verdiklerini ve ailelerin artık çocuklarını sokağa salarken korkmaması gerektiğini ifade etti.


Mahalle sakinleri de uyuşturucuya artık kökten bir çözüm bulunmasını talep etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:33
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