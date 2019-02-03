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"Uyuşturucudan 57 bin kişiyi kodese tıktık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Zannetmeyin sadece sokaktaki uyuşturucu satıcılarını, onların ağababalarını da eğer gömmezsek namerdiz. Hapishanede uyuşturucudan kaç tutuklu var biliyor musunuz? 57 bin kişiyi kodese tıktık"

03 Şubat 2019 Pazar 19:45
"Uyuşturucudan 57 bin kişiyi kodese tıktık"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hapisanelerde uyuşturucudan tutuklu 57 bin kişi olduğunu bildirdi.

Soylu, Ankara'nın Sincan ilçesinde, Fatih Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Burada halka hitap eden Soylu, Türkiye olarak çok zor dönemlerden geçildiğini, acılar ve sıkıntılar çekildiğini söyledi.

Terörle mücadelede gelinen son noktayı anlatan Soylu, "Binlerce tır malzemeyi, binlerce tır silahı PYD'ye PKK'ya yollasan ne yazar. Burada bir iman ve güç var, burada büyüyen bir Türkiye, özgür bir Türkiye var, burada artık başını kaldırmış dünyaya sözünü hüküm olarak belli etmeye çalışan bir Türkiye var." diye konuştu.

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zannetmeyin sadece sokaktaki uyuşturucu satıcılarını, onların ağababalarını da eğer gömmezsek namerdiz. Hapishanede kaç uyuşturucudan tutuklu var biliyor musunuz? 57 bin kişiyi kodese tıktık."

Konuşmanın ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:45
  1. AK Parti seçim irtibat bürosu
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Sincan

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