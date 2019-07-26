Uyuşturucu zanlıları adliyede Ordu’nun Ünye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 3 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 3 şahıs adliyeye çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin fiziki takip sonucu Nuriye Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda uzun süredir takip edilen V.G, H.G. ve O.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 bin gram skunk, 500 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucuların piyasa değerinin 250 bin TL olduğu ifade edilirken yakalanan 1’i kadın 3 zanlı gözaltı işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine çıkarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.