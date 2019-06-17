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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen E.E. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcıdan 0,64 gram bonzai ele geçirdi. 3 paket halinde 13,29 gram bonzaiyle yakalanan E.E. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
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