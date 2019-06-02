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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu haplarla yakalandı.

02 Haziran 2019 Pazar 13:53
Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu haplarla yakalandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri E.A.’nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada evde 0,25 gram bonzai, 114 kapsül sentetik ecza hap ve 45 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:53
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