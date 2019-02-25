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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 4 şahıstan uyuşturucu özelliği bulunan 40 kapsül sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili elde edilen hapları şüphelilere B.K.’nin sattığı tespit edildi. Olayla ilgili B.K. yakalanarak gözaltına alındı. B.K.’nin evinde yapılan aramada 0,15 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet pompalı tüfek kartuşu ve 16 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan B.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
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