0553 313 94 23

Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 şahsa ceza yağdı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:24
Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 şahsa ceza yağdı.


Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan U.B. (21) ve E.İ.’nin (25) yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında U.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan E.İ.’ye ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul’a dağıttı
    1. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    2. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    3. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    4. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    5. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    6. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    7. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    8. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    9. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    10. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    11. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    12. GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık..
    13. Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon..
    14. Savaş çanları çalıyor: Askerleri..
    15. ‘Bilgisayar ile Yapay Zekanın Geçmişi..
    16. YSK'dan CHP'ye kötü haber!
    17. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    18. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    19. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    20. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor