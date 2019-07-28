Uyuşturucu ticaretine adli kontrol Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çalışmış oldukları iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen V.K. ve Y.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların iş yeri içerisinde bulunan bir zanlının üzerinden 28 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Aramanın devamında iş yeri içerisinde aynı parti sevk seri numaralı 80 adet daha sentetik ecza hap ele geçirildi. İfadesi alınan Y.D., savcının talimatıyla serbest bırakılırken V.K. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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