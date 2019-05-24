Uyuşturucu ticaretine adli kontrol Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametinden 2 şahsa 2 paket halinde 0,68 gram bonzai sattığı iddia edilen S.Z.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Z. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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