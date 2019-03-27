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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:23
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen K.A.’yı 0,14 gram bonzai ve 5 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile yakaladı. Gözaltına alınan K.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:23
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