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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

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15 Mart 2019 Cuma 16:22
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda 3 kullanıcıya 2 paket halinde 0,33 gram bonzai maddesi sattığı tespit edilen O.Ç.’yi0,07 gram bonzaimaddesi ile suç üstü yakaladı. Gözaltına alınarak bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:22
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