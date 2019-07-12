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Uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:29
Uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi ile İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 12 şahsa 6 paket halinde 9,70 gram bonzai maddesi sattığı tespit edilen Ö.D., F.K. ve S.B.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 15,06 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:29
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