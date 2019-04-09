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Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

09 Nisan 2019 Salı 13:20
Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şahsa 2 paket halinde 1,63 gram bonzai sattığı tespit edilen M.K. ile S.G. isimli şahısları 0,67 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:20
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