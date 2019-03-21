Uyuşturucu ticaretine 10 yıl 5 ay hapis
Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.21 Mart 2019 Perşembe 14:20
Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, uyuşturucu hapla yakalanan ve "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında dava açılan Erhan B.’nin (35) yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Erhan B.’yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırdı.
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