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Seçim 2019 Sayfası

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da bir kişi, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:30
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da bir kişi, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kullanıcıdan 182 kapsül sentetik ecza, 29 adet ecstasy hap ve 4,20 gram esrar maddesi ele geçirdi. Söz konusu şahıslara uyuşturucu maddeleri İ.Y. (38) ve M.Ö.’nün (30) sattığı tespit edildi. Söz konusu şahıslar Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde 18 kapsül sentetik ecza ve 11 adet ecstasy hap ile yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan İ.Y. ve M.Ö., bugün "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ö. serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:30
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