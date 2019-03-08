Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen bekçiler şüphe üzerine A.C.A.’nınüzerinde arama yapmak istedi. Kaçmaya başlayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. A.C.A.’nın aracından yapılan aramada 200 gram bonzai ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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