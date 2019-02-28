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Uyuşturucu ticaretinden iki kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:01
Uyuşturucu ticaretinden iki kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

 

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan E.Ç. ve C.Ö.’yü takibe aldı. Narkotik ekipleri, E.Ç. ile C.Ö.’yü bir kişiye uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 56 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirildi. E.Ç.’nin Fatih Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 67,28 gram esrar maddesi bulundu. E.Ç., yaşı 18’den küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan C.Ö. ve E.Ç., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:01
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