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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

12 Mart 2019 Salı 12:55
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu İ.Ç. adlı şahsın Salıpazarı ilçesinden getirdiği uyuşturucuyu Samsun’da sattığı bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, şüpheli İ.Ç.’nin Toptepe Mahallesi ile Salıpazarı ilçesindeki evlerinde yaptığı aramada 41,88 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:55
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