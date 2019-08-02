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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan genç kadına adli kontrol

İstanbul’dan Samsun’a getirilirken otomobilde ele geçen uyuşturucu hap ve kokain ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen genç kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:11
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan genç kadına adli kontrol

İstanbul’dan Samsun’a getirilirken otomobilde ele geçen uyuşturucu hap ve kokain ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen genç kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirileceği ve piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Narkotik polisi Havza ilçesinde Hacı A.’nın içinde bulunduğu otomobilde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ile otomobilde yapılan aramada 4 bin 400 adet ekstasy uyuşturucu hap ile yaklaşık 100 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Ferhat P. de yakalanarak gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Hacı A. ve Ferhat P., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Havza Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hacı A. ve Ferhat P. dün mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında dün tutuklanan Ferhat P.’nin eşi Neslihan P.’yi (32) gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Neslihan P. "uyuşturucu ticareti" suçundan Havza Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Neslihan P. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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