Uyuşturucu ticareti zanlıları tutuklandı Çankırı’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Çankırı’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada sokakta durumlarından şüphelenilen G.B.B, E.B. ve M.C.D.’nin üst aramasını yaptı. Arama sonucunda üzerinde satışa hazır ve kağıda sarılı halde bir miktar uyuşturucu çıkan zanlılar gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve G.B.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

M.C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.