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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptıkları çalışmada M.K. isimli şahıs 268,5 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıs ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:57
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