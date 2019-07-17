Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı Niğde’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı.

Niğde’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalara uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler S.K., A.A. , M.A.Ö. ve U:Ç’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.K., A.A. ve M.A.Ö. mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli U.Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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