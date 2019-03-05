Uyuşturucu ticareti yapan 1 şahsa tutuklama Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karşıyaka Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Narkotik polisi tarafından İ.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.O., Narkotik Şubeye getirildi. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen İ.O., çıkarıldığı mahkemece ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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