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Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarılan 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Mart 2019 Cuma 18:12
Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye çıkarılan 1 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kişiye bonzai sattığı tespit edilen K.A.’yı 2,06 gram bonzai ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabancayla gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:12
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