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Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisi İstanbul’dan, Balıkesir’e çok sayıda uyuşturucu hap getiren tacirleri yakaladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:42
Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Balıkesir polisi İstanbul’dan, Balıkesir’e çok sayıda uyuşturucu hap getiren tacirleri yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülmekte olan projeli operasyon dosyası kapsamında S.A., M.D. ve O.B. adlı şahısların Balıkesir’eİstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon kararı aldı. Uyuşturucuların bulunduğu araçuygulama noktasından kurtulmak amaçlı kırsal mahalle yollarına girdikleri esnada araca operasyon düzenlendi. Kırsalda yakalanan araçta yapılan aramada 994 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yakalanan S.A., M.D. ve O.B. adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:42
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