Uyuşturucu tacirlerinden şok polis baskınlarına şaşırtan önlem

Gaziantep’te polisin 30 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için kurdukları kamera sistemi ile sokakları gözetledikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de desteğiyle Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için kurdukları güvenlik kamerası ile sokakları bile gözetledikleri ortaya çıktı. Ekipler, uyuşturucu tacirlerinin aldığı tüm güvenlik tedbirlerine rağmen girdikleri adreslerde didik didik arama yaptı. Yatak ve koltuk altlarından gizli bölmelere kadar her yeri arayan ekipler, toplam 50 gram eroin, 80 gram metamfetamin (ateş-buz), 10 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 900 TL, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirdi. Polis, operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.