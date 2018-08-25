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Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz plan! İki ülke arasına tünel kazdılar

ABD'de eski bir fast food şubesinin bodrumundan Meksika'da bir evin yatak odasına uzanan 180 metrelik uyuşturucu tüneli bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:35
Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz plan! İki ülke arasına tünel kazdılar

ABD'nin Arizona eyeletinde, eski bir fast food şubesinin bodrum katından, Meksika'daki bir evin yatak odasına çıkan ve uyuşturucu kaçırmak için kullanılan 180 metrelik gizli bir tünel bulundu.

İngiliz Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, San Luis Rio Colorado'da açığa çıkarılan 6,7 metre derinlikteki tünelin, tavan yüksekliğinin 1,5 metre, genişliğinin de 90 santimetre olduğu belirtiliyor.

Binanın sahibi gözaltına alındı.

BİR MİLYON DOLARLIK UYUŞTURUCU

Tünelin varlığı, geçen hafta Ivan Lopez adlı bir kişinin arabasında bir milyon dolarlık uyuşturucu bulunmasıyla ortaya çıktı.



Araçta, 118 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain, 3 kilo fentanil ve 19 kilo eroin bulundu.

Lopez'in evini arayan polis memurları, yatağın altında başlayan tünelin sınırın karşı tarafındaki eski tavuk lokantasının mutfağına çıktığını gördü.

Uyuşturucuların, sınırdan iplerle çekilerek taşındığı tahmin ediliyor.

İki yıl önce de San Diego'da yaklaşık 800 metrelik bir tünel bulunmuştu.

Amerikalı yetkililer, şimdiye kadar açığa çıkarılanların en büyüğü dedikleri bu tünelden "görülmedik miktarlarda" kokain ve esrar taşındığını açıklamışlardı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:35
  1. uyuşturucu
  2. uyuşturucu tüneli

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