0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:48
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticari yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek düzenledikleri operasyonda S.A. (36), E.G. (25), İ.B. (29) ve M.A.A.’yı (32) gözaltına aldı. Zanlıların evlerine yapılan operasyonda satışa hazır durumda bir poşete doldurulmuş kristal uyuşturucu ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas tartı aleti ele geçirildi.


Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 4 zanlının da farklı suçlardan sabıkaları olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'yi tekrar harika yapmak istiyorsanız, diğer devletlerin iç işlerine karışmayın"
    1. "ABD'yi tekrar harika yapmak..
    2. Türkiye'nin de katıldığı "El-Adid..
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    4. İşte İstanbul'da mazbatasını alanlar..
    5. Hizbullah "ABD'nin İran Devrim..
    6. Sudan'daki gösterilerde 11 kişi öldü
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    8. DERLEME - Libya'daki gelişmelere..
    9. 497 bin liralık dolandırıcılık yapan 4..
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    11. Kozan Belediye Başkanı Saadet Partisi..
    12. Minibüsle çaydan geçerken mahsur..
    13. Ruslardan 'F-35' açıklaması: Türkiye,..
    14. Erdoğan'dan milli sporculara tebrik..
    15. YSK Yusufeli’nde yerel seçimlerin..
    16. Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı
    17. Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi
    18. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    19. Melih Gökçek'ten bomba seçim..
    20. Taha Akgül, Avrupa şampiyonu
    21. Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal..
    22. Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler..
    23. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. KHK ile ihraç edilenlere mazbata..
    26. Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler..
    27. NATO Libya'da gerginliğin artmasından..
    28. Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
    29. Kanser neden olur belirtileri neler?
    30. Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!