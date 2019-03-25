Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Sivas’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile işlem yapılan 12 kişiden 4’ü tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda 239 adet uyuşturucu hap, 61 gram esrar ve 1 adet el yapımı tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi. 11 kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bir kişi hakkında ise Ateşli Silahlan Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.4 kişi tutuklanırken 4 kişi adli makamlarca serbest bırakıldı. Dört kişi ise adli kontrol şartı ise serbest kaldı.