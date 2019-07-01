Uyuşturucu tacirleri tuş oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde takla atan cipteki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kaçtı. Olay yerine gelen polis yaptığı inceleme sonrası kaza yapan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 54 EM 532 plakalı cip, pazar alınında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu sırada ters dönen aracının içinden kendi imkanlarıylaçıkan 2 kişi olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve çevrede araştırma yaparak sürücü ve kaçan şahsı aradı. Ancak yapılan araştırmada kaçan şahısların izine rastlanmadı. Öte yandan araçta yapılan inceleme sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ters vaziyette olan cip olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak detaylı arama için karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.