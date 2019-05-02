Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 187 gram "metamfetamin" adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 187 gram "metamfetamin" adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Gaziantep’ten ilçeye uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takip ettikleri şüpheli Hasan Y. (31), Yılmaz S. (31), Agah K. (22) ve Murat İ.’yi (31) gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde satışa hazır vaziyette paketlenmiş toplam 187 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Y. Yılmaz S., Agah K. ve Murat İ. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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