0553 313 94 23

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 187 gram "metamfetamin" adlı uyuşturucu ele geçirildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:15
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 187 gram "metamfetamin" adlı uyuşturucu ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Gaziantep’ten ilçeye uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takip ettikleri şüpheli Hasan Y. (31), Yılmaz S. (31), Agah K. (22) ve Murat İ.’yi (31) gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde satışa hazır vaziyette paketlenmiş toplam 187 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Y. Yılmaz S., Agah K. ve Murat İ. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takla atan otomobilden sağ çıktı
    1. Takla atan otomobilden sağ çıktı
    2. Alman öğrenciler Ordu’da
    3. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler..
    4. Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm..
    5. Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının..
    6. 2019 Ramazan imsakiyesi Kocaeli
    7. Kabadüz’de meralar amacına uygun..
    8. "Etiyopya basın özgürlüğü..
    9. Döviz kurları
    10. HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız..
    11. "Umarım daha fazla Türk genci Çince..
    12. Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm..
    13. Ordu’da itfaiye eğitim merkezi..
    14. PFDK, Fenerbahçeli kaleci Volkan..
    15. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik..
    16. Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
    17. Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay..
    18. Hamas heyetinin Mısır temasları..
    19. Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına..
    20. Kayseri’deki sahte içki operasyonunda..
    21. Altının kilogramı 244 bin 100 liraya..
    22. GÜNCELLEME - Niğde merkezli tarihi..
    23. Karısını 25 yerinden bıçaklayıp..
    24. Çukura düştü! Vinç ile çekildi
    25. Rus ordusu gece yarısı Kızıl Meydan’da..
    26. Başkan Doğan: “Spora ve sporcuya..
    27. 15 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
    28. Oyun havaları ile BAL ligini kutladılar
    29. Askeri birlikleri teftiş eden Maduro:..
    30. Uçurumdan düşen büyükbaş hayvan..
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”