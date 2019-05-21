0553 313 94 23

Uyuşturucu tacirleri narkotimden kaçamadı

Manavgat ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

21 Mayıs 2019 Salı 16:19
Uyuşturucu tacirleri narkotimden kaçamadı

Manavgat ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.


Araç içerisinde satışa hazır 5 paket halinde 2.76 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı, araçta bulunan O.C.’nin ise üzerinde uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1020 TL ele geçirildi.


Araçta bulunan O.C. ve M.C., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süt içen çocuğa balık verilir mi
    1. Süt içen çocuğa balık verilir mi
    2. Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de..
    3. Arsenal’in Ermeni futbolcusu..
    4. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı..
    5. Dakikalar içinde kuru saçlardan..
    6. Diyarbakır'da katliam! 400 kilo balık..
    7. THY 10 bin kişiyi işe alacak
    8. Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi..
    9. “Başkanlık makamını vatandaşlarımıza..
    10. Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması"..
    11. Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim..
    12. Giroud bir yıl daha Chelsea'de
    13. FETÖ firarisi Aydın'da enselendi
    14. Van bayram namazı vakti 2019 | Van'da..
    15. Burhaniye’de liselilerden iyilik..
    16. Suluovalı muhtarlar da orayı seçti
    17. YSK’da gerekçeli karar çalışması devam..
    18. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
    19. Kamyonet takla attı: 2 yaralı
    20. Drone’a yakalanan sürücülere ceza yağdı
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor

    Günün Karikatürü

    21 Mayıs 2019
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı