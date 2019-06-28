0553 313 94 23

Uyuşturucu tacirleri hakim karşısında

Gaziantep’te 3 ay süren teknik takip sonucu yakalanan ve haklarında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan iddianame hazırlanan 4’ü kadın 15 sanık, hakim karşısına çıktı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:29
Uyuşturucu tacirleri hakim karşısında

Gaziantep’te 3 ay süren teknik takip sonucu yakalanan ve haklarında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan iddianame hazırlanan 4’ü kadın 15 sanık, hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan 15 sanıktan 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü kadın 15 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 506 sayfalık iddianamenin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine sanıklar, hakim karşısına çıktı. İlk duruşması yapılan davada, yakalanmamak için uyuşturucu maddelere ‘çiçek’, ‘sarı papatya’, ‘buzdolabı’, ‘şeker’, ‘fren balatası’ ve ‘araba’ gibi isimler koydukları belirlenen 15 sanığın yargılaması yapıldı. İfade veren tutuklu sanıklar, üzerilerine atılı suçları kabul etmedi. 4 bin 408 uyuşturucu hap, 385 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 764 gram kimyasal ham maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan sanıklar hakkında 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


Duruşmada M.K., P.Y. ve S.K.’nın savunmalarını yapan avukat Güngör Sancılı, şüphelilerin suçsuz olduğunu savunarak tahliyelerini istedi. Sanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 15 sanıktan M.K., P.Y. ve S.K.’nın tutuksuz olarak yargılanmasına ve tahliyelerine karar verdi.


Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla ön planda
    1. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    2. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    3. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    4. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    5. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    6. Elektriğe zam
    7. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    8. Faaliyetler hız kazandı
    9. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    10. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    11. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    12. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    13. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    14. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    15. Adalet Bakanlığına 12 bin 713 yeni..
    16. Kırkpınar’a Mehmetçikten ‘seyyar..
    17. Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı
    18. Beşiktaş’tan Ekrem İmamoğlu’na yüzde..
    19. Oceania Para-Taekwondo Şampiyonu Özcan..
    20. Karabük’te ihracat ve ithalat..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!