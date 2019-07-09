Uyuşturucu taciri yol kontrolünde yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta hazır paketler halinde 621 adet extacy sentetik hap ve 43 gram skunkmaddesi ele geçirdi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Korkuteli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 aylık yapılan istihbarı çalışma neticesinde F.Ş.’nin okul çevrelerinde ve otellere satarak uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelinin kullandığı 07 CLJ 77 plakalı araç Burdur istikametinde seyir halinde iken Kızılcadağ’da durduruldu. Araçta ve F.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette satışa hazır paketler halinde 621 adet extacy sentetık hap ve 43 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü F.Ş. isimli şahıs adlı mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı.